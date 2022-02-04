الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مجدى طلبة يناقش «كرة القدم فى المدن الجامحة» بمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، ندوة تحت عنوان "كرة القدم في المدن الجامحة.. حكايات الإسكندرية" بحضور الكاتب عمر البانوبي والكابتن مجدي طلبة وكابتن أحمد مجدي، وإدارة الإعلامي ياسر أيوب.

قال الإعلامي ياسر أيوب: الأمس كسبنا الكاميرون وتأهلنا للنهائي، وكان ذلك في  فبراير، وهذا يأخذنا إلى فبراير  ١٩٥٩ والحديث عن حارس مرمى مصر راسكوس اليوناني الأصل صاحب الجنسية المصرية في فبراير ١٩٥٩. أخذنا كأس الأمم الإفريقية.

وتابع ياسر أيوب أن تاريخ اليونانيين مع مصر تاريخ مسكون بالحب والانتماء، لافتًا إلى أنه في عام ١٩٦٩طلب ولي عهد اليونان طلب مساعدة وتمويل اليونانيين المصريين، وكان جورجيف اليوناني السكندري المصري هو من تطوع بالمساعدة لبناء الملعب الذي ستقوم عليه أول أوليمبياد في اليونان.

وأوضح أيوب أن الأندية اليونانية كانت أول أندية في مصر ومنها نادي الجزيرة  الذى أقيم خصيصًا لليونانيين.

ومن جانبه قال عمر البانوبي: "كتاب كرة القدم الجامحة.. حكايات الإسكندرية" مستوحى من كتاب سترتكس الأديب اليوناني الذي كتب مدن جامحة والذي يشبه في شهرته وذيوعه بين اليونانيين نجيب محفوظ عند المصريين.

وقال كابتن مجدي طلبة: "أول ما سافرت إلى اليونان لم أحس أبدًا بالغربة، كان هذا من عوامل نجاحي". واختتم أن لديه مشروعًا كمدرب بأحد النوادي اليونانية قريبًا. 


ولفت ياسر أيوب إلى أن سبعينيات القرن الماضي كان هناك مطرب يوناني مصري ديمس روسوس ليفتح آفاق الأغنية المصرية.

 ومن جانبه قال كابتن  أحمد مجدي: لعبت على مدار عامين باليونان واحترفت بنادي "بانيوس" اليوناني، أول ستة شهور كنت انطوائيًا حتى اندمجت مع لعيبة النادي بشكل كبير، عرفت من هناك أن اسم كابتن مجدي طلبة بمثابة أحد أساطير اليونان الجديدة.

وأوضح أن اليونانيين شعب منفتح ويحترم الآخر وطقوسه الخاصة.

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