إعلام مغربى: عمليات الحفر وصلت إلى 31 مترًا للوصول إلى الطفل ريان

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، عن أن عمليات الحفر وصلت إلى 31 مترا للوصول إلى الطفل ريان.

وقال فريق إنقاذ «ريان»: سنواصل تقديم الأكسجين للطفل في داخل البئر، مشيرًا إلى أن عملية إنقاذ الطفل ريان تدخل في مرحلة حساسة ونهائية.

وأوضح الفريق أن هناك 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي للوصول للطفل ريان، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ ريان دخلت في أخطر مراحلها.

وقال رئيس فرق الإنقاذ: لدينا مخاوف من انهيارات للتربة قد تعيق عملية الإنقاذ.

وصرح مصدر بلجنة إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر يبلغ عمقها 32 مترا، بأن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع انتهاؤها الساعة 8 بتوقيت المغرب.

وتحدث المصدر بفريق إنقاذ الطفل المغربي «ريان» عن الموعد المتوقع لخروجه من الحفرة المائية الجافة، موضحا أن توقعات المهندسين تقول إن الوصول إليه سيكون الثامنة تقريباً بالتوقيت المحلي للمغرب، والسابعة بتوقيت جرينتش.

وأكد المصدر أن المهندسين بالموقع يتسابقون لإتمام الحفر وإنقاذ الطفل ريان، خاصة بعدما تخطت عدد الساعات التي قضاها الطفل داخل البئر 50 ساعة.

وأوضح المصدر أنه تمت الاستعانة بخمس آليات للحفر، والعشرات من رجال الوقاية المدنية، بجانب خبراء وتقنيين طبوغرافيين من أجل المساعدة على تحديد مكان ريان بدقة، وتلافي حدوث انهيارات في التربة.

وبالرغم من أن ريان لا يزال على قيد الحياة، إلا أن المصدر لم يستبعد تدهور وضعه الصحي، سواء بسبب السقطة التي قد تسبب له كسوراً، أو بسبب فترة الجوع والعطش الطويلة التي عاشها الطفل.

وسقط الطفل المغربي «ريان» في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وتم توفير مروحية إسعاف مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف؛ ترقباً لإخراج «ريان» من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، وممرضين في الإنعاش والتخدير، و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.