الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تشارك في معرض الكتاب بمطبوعات لتطوير الإنتاج

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

يشارك قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ممثلا في الإدارة العامة للثقافة الزراعية، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته رقم 53،  والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وحتى 7 فبراير المقبل، وذلك من خلال عدد من المطبوعات لتطوير الزراعة المصرية والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال المهندس عبدالعزيز أبوشعيشع، مدير عام الادارة العامة للثقافة الزراعية، في تصريحات له  الجمعة أن الجناح المخصص للإدارة بالمعرض، يضم أحدث إصدارات الإدارة والتي تشمل: مجلة الصحيفة الزراعية الشهرية ومجلة عالم الفكر الزراعي الفصلية والنشرات الفنية الزراعية المتخصصة، والتي تتضمن التوصيات الفنية الإرشادية الزراعية للحملات القومية واللجان والاجتماعات الشهرية وأحدث الأبحاث العلمية في مجال الزراعة بشقية النباتي والحيواني. 

وأضاف "شعيشع"، ان اصدارات الادارة تستهدف الارتقاء بالفكر الزراعي ليواكب التطور السريع في عالم الزراعة والاستفادة منه في مجال التطبيق العملي لنتائج البحوث المحلية والإقليمية والعالمية وتقديم التكنولوجيا الحديثة الصادرة من الخبراء الزراعيين بالمراكز البحثية من خلال توفير اصداراتها وعرضها وبيعها للجمهور بأسعار مدعمه وذلك بمشاركتها في جميع المعارض المحلية والإقليمية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للثقافة الزراعية،  أن الإدارة هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي التي تساهم في نشر فكر واستراتيجية الوزارة لزيادة الوعى والفكر والتثقيف الزراعي بين جمهور المهتمين بالمجال الزراعي من خلال 44 منفذ للبيع وحدات العرض والبيع في بعض كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارات الزراعية ومحطات التجارب البحثية ومراكز البحوث وتقوم الإدارة بتزويدها شهرياً بأحدث الإصدارات .

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

-الزراعة تشارك الكتاب بطبوعات حول تطوير الزراعة المصرية والانتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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