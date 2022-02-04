الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر عملة بالغربية.. وإدراج شقيقه على قوائم ترقب الوصول

تاجر عملة
تاجر عملة

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في العملة بمحافظة الغربية، وإدراج شريكه الموجود خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول.

وعن التفاصيل، قام المتهم وشقيقه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال.

ويقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقدا لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، المتواجد حاليا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندى ما يعادل 1٫250٫000 مليون جنيه.  

أجهزة وزارة الداخلية صورها الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي قطور بالغربية تخصص فى الإتجار الأجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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