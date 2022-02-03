الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال تسليمها المشروعات التنموية في أسوان

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

نشر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال تسليمها المشروعات التنموية لأهالي قرية المنصورية بمحافظة أسوان.

  • تشهد مصر يوما بعد الآخر إنجازا جديدا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعا.
  • وزارة التضامن الاجتماعــي لا تعمل بمفردها وإنما بالتعاون مع المجتمع المدني فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي للوزارة.
  • الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل والخدمات الموجودة بها تؤكد أهمية المجتمع المدني في دعم 
    الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.
  • المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله.
  • إطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني الذي يحمل المسئولية على عاتقه ويقف جنبا إلى جنب بجوار الدولة.
  • مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازا جديدا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة الهدف هما من مبادئ الحياة 
    الكريمة التي ننشدها جميعا.
  • هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القرى والنجوع والمراكز ونـواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة.
  • 40 منزلا بقرية المنصورية أحد أشد قرى المحافظة احتياجا منازل تم إعادة إعمارها بشكل كامل.
  • منازل تم فرشها بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم والأطفال والأجهزة المنزلية.
  • تم تصميم المنازل بالشكل والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.
  • سلمت الأسر الأشد احتياجا 30 مركبـا للصيد مـزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
  • تفقدت القافلة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات ضمن مبـادرة "عنيك فب عنينا" للحد من مسببات العمى.
  • شهدت إطـلاق المشروع التنموي "إحياء الحـرف التراثيـة لأهالي النوبة" الذى يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة وتدريب الحرفيين وتزويدهم بأحدث أدوات العمل.
ابرز تصريحات وزيرة التضامن المشروعات التنموية تصريحات وزيرة التضامن تسليمها المشروعات التنموية ابرز تصريحات وزيرة التضامن خلال تسليمها المشروعات التنموية

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