أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال تسليمها المشروعات التنموية في أسوان
نشر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال تسليمها المشروعات التنموية لأهالي قرية المنصورية بمحافظة أسوان.
- تشهد مصر يوما بعد الآخر إنجازا جديدا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعا.
- وزارة التضامن الاجتماعــي لا تعمل بمفردها وإنما بالتعاون مع المجتمع المدني فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي للوزارة.
- الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل والخدمات الموجودة بها تؤكد أهمية المجتمع المدني في دعم
الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله.
- إطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني الذي يحمل المسئولية على عاتقه ويقف جنبا إلى جنب بجوار الدولة.
- مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازا جديدا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة الهدف هما من مبادئ الحياة
الكريمة التي ننشدها جميعا.
- هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القرى والنجوع والمراكز ونـواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة.
- 40 منزلا بقرية المنصورية أحد أشد قرى المحافظة احتياجا منازل تم إعادة إعمارها بشكل كامل.
- منازل تم فرشها بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم والأطفال والأجهزة المنزلية.
- تم تصميم المنازل بالشكل والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.
- سلمت الأسر الأشد احتياجا 30 مركبـا للصيد مـزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- تفقدت القافلة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات ضمن مبـادرة "عنيك فب عنينا" للحد من مسببات العمى.
- شهدت إطـلاق المشروع التنموي "إحياء الحـرف التراثيـة لأهالي النوبة" الذى يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة وتدريب الحرفيين وتزويدهم بأحدث أدوات العمل.