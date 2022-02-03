الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة «النقل» اليوم.. تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.. وتشغيل قطارات جديدة بعربات تحيا مصر

القطارات
القطارات

شهدت وزارة النقل اليوم العديد من الفاعليات في القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرز تلك الفاعليات ومنها: 

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم، بدء تشغيل قطار 1211 إكسبريس القاهرة/الإسكندرية بعدد 11 عربة «تحيا مصر» اعتبارا من السبت 5 فبراير 2022 وفي المواعيد نفسها.

كما قررت بدء تشغيل قطار 1212 إكسبريس الإسكندرية/القاهرة بعدد 11 عربة «تحيا مصر» في المواعيد نفسها اعتبارا من الأحد 6 فبراير 2022.
 

https://www.dostor.org/3703618

 

أعلنت هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم 

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة
 

https://www.dostor.org/3703662
 

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، في تمام الساعة 4:5 نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 20 إلى 25 عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1009 وحالة البحر مضطربة جدًا، وارتفاع الأمواج من 2 متر، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.


 

https://www.dostor.org/3703554


 

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1819 طن بضائع عامة ومتنوعة و511 شاحنة و36 سيارة ملاكي.
وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم الخميس- أن حركة الصادرات بلغت 1017 طن بضائع عامة، 203 شاحنات و8 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 802 طن بضائع عامة و203 شاحنات و28 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه تتواجد على الأرصفة 10 سفن، موضحة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة دليلة بحمولة 89 شاحنة و14 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 92 شاحنة و8 سيارات ملاكي، بينما تمت مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة وسيارتي ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 78 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، والسفينة أيلة، ومغادرة السفينة سيناء، والسفينة بريدج والسفينة عمان، حيث تم استقبال 54 شاحنة بحمولة 802 طن بضائع و3 سيارات ملاكي وتم تصدير 52 شاحنة بحمولة 1017 طن بضائع عامة.
 

https://www.dostor.org/3703528

انشطة وزارة النقل اليوم تأخيرات القطارات وصلت ٩٠ دقيقة وتشغيل قطارات جديدة بعربات تحيا مصر انشطة وزارة النقل اليوم تأخيرات القطارات وصلت وتشغيل قطارات جديدة بعربات تحيا مصر أنشطة النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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