كل ما تريد معرفته عن فتح باب الترقي للمعلمين.. وموعد مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب الترقي 2022، من خلال نظام ادارة كادر المعلم.

ويمكن للمعلمين المستوفين لشروط الترقي، التسجيل من خلال الرابط التالي:



http://academy.emis.gov.eg/academy/home.aspx

ويتم التسجيل بالخطوات الآتية:

الولوج لموقع كادر المعلم بمنصة الأكاديمية المهنية للمعلمين

_ كتابة اسم المعلم

_ كتابة كلمة المرور

_ تسجيل الدخول

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التقدم لمسابقة 30 ألف لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس مطلع شهر ابريل المقبل.

وأصدرت الوزارة قرار إداري لكافة الجهات المعنية بشأن اعتماد بطاقات وصف أعضاء هيئة التعليم وتحسن سير العملية التعليمية والامتحانات.

وقررت بضرورة الالتزام بتنفيذ الآتي:

_ يكتفي المعلم المنتدب جزئيا إلى مدرسته الاصلية خلال فترة الامتحانات ما لم يكن مكلفا بأعمال الامتحانات من قبل التوجيه في المدرسة المنتدب إليها.

_ المعلم المنتدب جزئيا يتم تقويم أدائه الوظيفي واحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة على مشاركته في الدورات التدريبية من قبل مدير مدرسته الأساسية بالتنسيق مع مدير مدرسته المنتدب إليها

ووجهت بضرورة إخطار مديري الإدارات والمدارس والتوجيهات المختلفة بصورة من هذا القرار للعلم بما جاء فيه والعمل على ما اشتمل عليه.