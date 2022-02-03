التعليم: فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال «FS1»

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال (FS1) للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بفروع المدارس الرسمية الدولية في محافظات: الشروق، العبور، طنطا، المنصورة، الإسكندرية، بور سعيد ١، بورسعيد ٢_ دمياط _ مصطفى النحاس _ زهراء مدينه نصر _ السادس من اكتوبر ١ _ السادس من اكتوبر ٢ _ السادس من اكتوبر ٣ العاشر من رمضان كفر الشيخ وحتي الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "للاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:

‏https://drive.google.com/file/d/128yfb5rAfnOigqOgN07yZl2zKv7rKU1X/view? usp=sharing

واستكملت: يتم الضغط على اسم فرع المدرسة المراد التقديم بها للانتقال إلى الصفحة الرسمية الخاصة بها و ذلك للتقديم إلكترونيا على نموذج التقديم الالكتروني الخاص بالمدرسة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1Rujrqu1CUvi7NT-L5mdD0hsF8ncB8lC-/view?usp=sharing

أكدت وزارة التعليم أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كوسيلة للتواصل بين الدولة والمواطن لحل ومواجهة المشكلات فيما يتعلق بموضوعات التعليم قبل الجامعي وإيجاد حلول لها والتعامل مع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم خدمة أفضل تتفق مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمي.

أشارت الوزارة إلى وجود العديد من القنوات للتواصل مع الوزارة لتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتى تناسب جميع فئات المجتمع وتراعي التنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منها ما هو تقليدي كالتليفون (الخط الساخن) والبرقيات والبريد والفاكس والتسليم باليد، ومنها ما يناسب التطور الرقمي مثل تطبيقات الواتس آب والبريد الإلكتروني والفيس بوك، فضلًا عن منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وقال محمد عبد القادر مدير عام الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطوير الأداء وتفعيل الرقمنة بدأت الإدارة في تدريب العاملين على التعامل مع المنظومة لمواكبة الرقمنة.