الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التعليم: فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال «FS1»

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال (FS1) للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بفروع المدارس الرسمية الدولية في محافظات: الشروق، العبور، طنطا، المنصورة، الإسكندرية، بور سعيد ١، بورسعيد ٢_ دمياط _ مصطفى النحاس _ زهراء مدينه نصر _ السادس من اكتوبر ١ _ السادس من اكتوبر ٢ _ السادس من اكتوبر ٣ العاشر من رمضان  كفر الشيخ وحتي الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "للاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي:
‏https://drive.google.com/file/d/128yfb5rAfnOigqOgN07yZl2zKv7rKU1X/view? usp=sharing   

واستكملت: يتم الضغط على اسم فرع المدرسة المراد التقديم بها للانتقال إلى الصفحة الرسمية الخاصة بها و ذلك للتقديم إلكترونيا على نموذج التقديم الالكتروني الخاص بالمدرسة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1Rujrqu1CUvi7NT-L5mdD0hsF8ncB8lC-/view?usp=sharing

أكدت وزارة التعليم أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كوسيلة للتواصل بين الدولة والمواطن لحل ومواجهة المشكلات فيما يتعلق بموضوعات التعليم قبل الجامعي وإيجاد حلول لها والتعامل مع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم خدمة أفضل تتفق مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمي.

أشارت الوزارة إلى وجود العديد من القنوات للتواصل مع الوزارة لتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتى تناسب جميع فئات المجتمع وتراعي التنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منها ما هو تقليدي كالتليفون (الخط الساخن) والبرقيات والبريد والفاكس والتسليم باليد، ومنها ما يناسب التطور الرقمي مثل تطبيقات الواتس آب والبريد الإلكتروني والفيس بوك، فضلًا عن منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وقال محمد عبد القادر مدير عام الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطوير الأداء وتفعيل الرقمنة بدأت الإدارة في تدريب العاملين على التعامل مع المنظومة لمواكبة الرقمنة.

العاملين اطفال مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم تدريب الرسم الضغط التليفون الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

تفاصيل اعتداء أولياء أمور على رئيسة لجنة امتحانات بالدقهلية.. و«التعليم» تعلق

أمم أفريقيا.. صلاح يهدر أخطر فرصة في مباراة الكاميرون

أمم إفريقيا.. تعديلات فى صفوف مصر أمام الكاميرون فى آخر 10 دقائق

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

ماجد حبته

دورة ألعاب أوليمبية.. وسياسية

صور

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان