الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يؤكد استمرار المملكة في حشد الدعم المالي والسياسي للأونروا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، استمرار بلاده في العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي المُفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مقر الوزارة، في اجتماع بحث سبل إسناد وكالة الأونروا وتوفير الدعم الكافي والمستدام لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7  مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. واستعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الوكالة والذي عُقد برئاسة الأردن والسويد خلال شهر نوفمبر الماضي في بروكسل، وأثمر عن مساهمات مالية مباشرة لدعم الوكالة وصلت إلى 38 مليون دولار.

وجدّد الصفدي موقف المملكة الثابت بأنه يجب استمرار الوكالة في عملها إلى حين حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفي إطار حلٍ شاملٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدّد الصفدي بأن الأردن مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم للوكالة لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين.

وحذّر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على أمن المنطقة واستقرارها اذا ما عجزت الوكالة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نتيجة تراجع الدعم لها. وثمّن لازاريني الجهود الأردنية المستمرة لحشد الدعم الدولي للوكالة ومساعدتها على سدّ عجزها المالي، مُؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار. 

ووضع لازاريني الصفدي بصورة العجز المالي الذي تواجهه موازنة الوكالة للعام 2022. واتفق الصفدي ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور ثنائياً، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأونروا.

الأردن أيمن الصفدي المملكة الأردنية الامم المتحدة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين

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وائل لطفي

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