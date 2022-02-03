أولمبياد بكين الشتوى: 6 مصابين بكورونا من بين الرياضيين الألمان

أعلن الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية عن وجود ست حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا ضمن البعثة الألمانية المشاركة في دورة الألعاب الشتوية في العاصمة الصينية بكين، دون الكشف عن وجود رياضيين ضمن المصابين.

وتعرضت 3 فرق فرعية للإصابة بالفيروس، وفقا للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، حيث جاءت عينات المصابين إيجابية وقت وصولهم إلى الصين، ولم تظهر أي أعراض على الستة المصابين وتم عزلهم عن بقية زملائهم.

كان المتزلج نولان زيجرت أول رياضي ألماني تأتي عينته إيجابية في الألعاب أمس الأربعاء، ولم تظهر عليه أي أعراض ويقيم في فندق العزل.

ويتطلب الخروج من العزل نتيجتين سلبيتين لاختبار"بي سي آر" أو عينة سلبية واحدة بعد عشرة أيام من الحجر.

وكشف منظمو الأولمبياد، الخميس، عن وجود 287 عينة إيجابية في المنافسات، حيث تم اكتشاف 185 حالة لدى الوصول إلى الصين و102 أخرى ضمن نظام الفقاعة.

في السياق، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس تسجيل 55 حالة إصابة بفيروس كورونا، قبل يوم من انطلاق المنافسات.

أوضحت اللجنة أن الفحوص كشفت عن 29 حالة إصابة بين الوافدين إلى بكين أمس الأربعاء، كما كشفت عن 26 حالة عدوى أخرى بين الموجودين في الفقاعة الطبية لأولمبياد بكين.

وتضمنت حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، 26 من الرياضيين وأعضاء الفرق المشاركة.

ووصل بذلك إجمالي عدد حالات العدوى في أولمبياد بكيين إلى 287 حالة منذ 23 يناير الماضي.

وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجرى فصل جميع المشاركين في الأولمبياد، من رياضيين وحتى الصحفيين عن الجمهور الصيني.