نيفين القباج: «حياة كريمة» تناهض الفقر بكافة أشكاله

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها، وإنما بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني، فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أن مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازًا جديدًا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة. الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التي ننشدها جميعًا.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم 40 منزلًا من المنازل بعد إعادة إعمارها وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد القرى المستهدفة للتطوير والتنمية

ورافق وزيرة التضامن خلال زيارتها، اليوم، لقرية المنصورية الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان، و مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة اسوان.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القري والنجوع والمراكز وأن نواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة، مشددة علي أن "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله.

وأكدت القبا علي ثقة القيادة السياسية في المجتمع المدني، وإطلاق عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني الذي يحمل المسئولية علي عاتقه ويقف جنبا إلي جنب بجوار الدولة.

ومن جانبه أكد المصرفى طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة أن البنك ومن خلال مسئوليته المجتمعية حريص على الشراكة مع كبريات المؤسسات الاهلية الجادة من أجل تقديم خدمات نوعية تمثل احتياج حقيقى للمستفيدين بها وتتوجه لاكثر الشرائح استحقاقا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في إعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية المنصورية وتسليم مشروعات تنموية وتقديم خدمات طبية للأهالي يأتي مواكبا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى لأنشطة المجتمع المدني في تطوير وتنمية القرى الاشد احتياج تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.