الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مرصد الكهرباء»: 26 ألفًا و700 ميجاوات أقصى حمل متوقع مساء اليوم

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، بلغت 26 ألفًا و700 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الإربعاء خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري، أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم الخميس، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء 26 ألفًا و700 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و600 ميجاوات، أمس الإربعاء، فيما كان الحمل الأدنى أمس 17 ألفًا و351 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء أقصي حمل مسائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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