محافظ بنى سويف يتابع سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 والتي كانت قد بدأت السبت الماضي واختتمت "اليوم الخميس"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة تم توزيعهم على أكثر من 310 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم الأستاذ محمد عبد التواب مع المحافظ،للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح بدأت الاثنين الماضي بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى تفقده للجنة تقدير الدرجات بمدرسة طه حسين، ولجنة النظام والمراقبة بمدرسة جمال عبد الناصر لمتابعة أعمال الكنترول والاطمئنان على توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وانتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة القائمين والمشاركين على أعمال الكنترول.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قد بدأت، الاثنين الماضي، بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المعلمين المشاركين في تقدير امتحانات اللغة العربية والحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يبلغ 565 مقدر درجات و71 موجهاً موزعين على 16 حجرة ، فيما تبدأ " يوم السبت المقبل" أعمال تصحيح وتقدير الدرجات لمادتي العلوم واللغة الأجنبية.

وتبادل وكيل التعليم الحوار مع المعلمين والمصححين واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب، ورصد الدرجات والمراجعة بكل دقة وشفافية، مطالبًا بضرورة توخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة بالكامل ومراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية والدقة والحرص على مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملًا،مع التأكيد على دقة المراجعة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفادياً لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب.