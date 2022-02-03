الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لبنان يعتمد سعر منصة صيرفة لاحتساب الدولار الجمركى وإعفاء الأغذية والأدوية

مجلس الوزراء اللبنانى
مجلس الوزراء اللبنانى

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اعتماد سعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان في احتساب سعر صرف الدولار بالجمارك "الدولار الجمركي" على البضائع المستوردة، على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة، مع إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة نجيب ميقاتي، وبحضور جميع الوزراء لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

كما قرر المجلس إرجاء الموافقة على السلفة التي طلبها وزير الطاقة والمياه، لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبًا.

وقرر المجلس أيضًا عقد اجتماع في وزارة المالية غدًا بحضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية في ما خص صندوق تضامن الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.

ووافق المجلس على المادة الخاصة بإعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر، على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين لا تقل عن مليون ليرة شهريًا.

وسيعقد مجلس الوزراء، الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل بعد تجهيز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه.

وفي سياق متصل، سادت حالة من التوتّر أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، أثناء تنفيذ عدد من المحتجين اعتصامًا تنديدًا بالسياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني، بعد محاولة المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، بعدما أضرموا النار في مكتب عند المدخل، وفقا لقناة الجديد اللبنانية.

مجلس الوزراء اللبناني لبنان مصرف لبنان المستوردات الغذائية الدولار

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وائل لطفي

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