إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات في بولاق أبوالعلا

أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس، عاطل إلى محكمة الجنايات بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار فيها بمنطقة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة بولاق أبوالعلا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عاطل ، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته كمية من الحشيش- مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.