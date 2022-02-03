حبس شخصين متهمين بإطلاق الرصاص في مشاجرة بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الخميس حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك لإتهامهم بإصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة حول الميراث بمدينة السلام بالقاهرة.

أُصيب شخصين بالرصاص في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة وانتقل رجال الشرطة لمسرح الحادث وجرى السيطرة على الموقف.

وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن حدوثها بين طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح ناري كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.