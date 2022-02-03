يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

أصدر الكاتب يوسف زيدان توضيحًا بشأن ما قاله بالأمس حول تصريحات شيخ الأزهر بشأن ضرب المرأة، قائلًا إن دفاعه عن شخصه لا يعني دفاعه عما قاله.

وقال "زيدان"، في بيان، إن بعض القراء "قد التبس عليهم موقفي من الهجوم على شيخ الأزهر، لا سيما أن معظم الصحف تناقلت ما كتبته سابقًا، ونشرته على نطاق واسع تحت عنوان غير محدَّد الدلالة التي قصدتها".

وأضاف: "أنا ضدّ الهجوم بجهلٍ وجهالة على شخص مرموق مثل شيخ الأزهر، وفي الوقت ذاته ضدّ ما قاله شيخ الأزهر لتلطيف الحكم الشرعي بضرب الزوجات، وبشكلٍ عام ضدّ الجدال الديني لأنه لا جدوى منه".

وانتقد يوسف زيدان أمس الأربعاء تفسير إسلام بحيري لـ"لفظ النشوز"، إذ قال إنه يعني "الخيانة الزوجية"، وهو ما رفضه الكاتب واعتبر أنه محاولة للهجوم المجاني على شيخ الأزهر والركوب فوق موجة الدعوة الرئاسية لإعلان العام الحالي عامًا للمجتمع المدني.

وكان شيخ الأزهر قد صرح في يونيو 2019، خلال برنامجه الرمضاني «حديث مع شيخ الأزهر»، أن "مسألة ضرب الزوجة يكون من منطلق كونه العلاج الوحيد لنشوز المرأة، مؤكدًا أن الشرع لا يأمر الزوج باستخدام علاج الضرب في التعامل مع الزوجة الناشز".

وأضاف "الطيب": "الرجل يباح له اللجوء للضرب ومن حقه ذلك، لكن لو لم يكن مريدًا لذلك فله الشكر ولو تحمل فهو شيء عظيم جدًا".