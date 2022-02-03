الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجنيه المصري يحافظ على استقراره أمام الدولار بنهاية التعاملات الأسبوعية

الجنية
الجنية

حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار مع بداية تعاملات اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم السعر بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، ارتفعت العملة الأوروبية اليوم 4 - 5 قروش شراء وبيع ، وذلك بعد أن فقدت خلال الشهر الماضي 15 - 35 جنيه شراء وبيع.
ففي بنكي مصر والأهلي ، سجلت العملة 17.66 جنيه للشراء ، و17.79 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفعت العملة لتسجل 17.68جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 17.72 جنيه للشراء، و 17.84جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم ما بين 5 - 8 قروش شراء وبيع، وذلك بعد أن فقد خلال الشهر الماضي 8 - 19 قرشا، ففي بنك مصر والأهلي سجل سعر الإسترليني ارتفع ليسجل 21.19 جنيه للشراء، و21.37 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 21.21 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.24 جنيه للشراء، 21.38 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

الدولار الجنيه المصري الدولار أمام الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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