الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين» يشيد بالعلاقات الروسية الصينية قبل زيارته إلى بكين

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وأصبحت نموذجًا للكفاءة والمسؤولية والطموح للمستقبل.

جاء ذلك في مقال كتبه بوتين لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ونشر على موقع الكرملين اليوم الخميس وحمل عنوان: (روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل)، وذلك قبل زيارة بوتين في 4 فبراير إلى بكين، حيث سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج، ويحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأكد الرئيس الروسي - وفقًا لوكالة تاس الروسية - أن روسيا والصين جارتان تربطهما علاقات ودية وتقاليد قديمة من الصداقة والثقة، مشيرًا إلى أننا نقدر أن العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي دخلت عهدًا جديدًا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق وأصبحت نموذجا للكفاءة والمسؤولية والتطلع إلى المستقبل.

وأشار إلى أن "الأسس والمبادئ التوجيهية للعمل المشترك حددتها دولتانا في معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي، التي احتفلنا العام الماضي بالذكرى العشرين لها، وهي - أولًا وقبل كل شيء - المساواة ومراعاة مصالح بعضنا البعض والتحرر من الظروف السياسية والأيديولوجية، وكذلك من بقايا الماضي، فهذه هي المبادئ التي نبنيها باستمرار عامًا بعد عام بروح الاستمرارية لتعميق حوارنا السياسي، وعلى الرغم من الصعوبات التي سببها وباء فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء قدرة الشراكات الاقتصادية ديناميكيًا وتوسيع التبادلات الإنسانية".

وقال: "خلال الزيارة القادمة، سأناقش مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، باستفاضة القضايا الرئيسية على جداول الأعمال الثنائية والإقليمية والعالمية".

موسكو بوتين الروسية الصينية العلاقات الروسية الصينية روسيا الصين

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