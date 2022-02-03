«الكاثوليكية» نظمت يوما روحيا لأقباط المنطقة الجنوبية بسوهاج

نظمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر- الثلاثاء الماضي- يوما روحيا لأبناء وبنات رعايا المنطقة الجنوبية (حضانة وأولى وثانية ابتدائي).

وتابعت: تضمن اليوم عدد من الأنشطة الروحية والترفيهية منها مسرح عرائس وتلوين وألعاب مختلفة، مُضيفًا: أنه يأتي تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأب يوحنا زكريا مسئول خدمة إبتدائى.

ولفتت الكنيسة الكاثوليكية إلى أنه ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية النجيلة، كما إحتفلت الكنيسة بالمناولة الإحتفالية الأولى لعدد من أبناء وبنات الكنيسة.

شارك فى الصلاة الأب بولس ميخائيل راعى الكنيسة والأب عمانوئيل راعى كنيسة الهماص.

من هو الأنبا توما؟

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، فى 3 نوفمبر 2020، قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطرانا لإيبارشية سوهاج.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب، مواليد سوهاج فى 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثانى.

وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

فى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.