الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

السعودية الأولى عالميا فى إجمالى الطيف الترددى المتاح لتقنية «واى فاى»

واى فاى
واى فاى

دشنت السعودية الجيل الأحدث من تقنيات واي فاي 6إي، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز (5) أضعاف الجيل الحالي من تقنيات واي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين، لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية واي فاي.

كما أجرت المملكة أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي "لاب 22" الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 1 حتى 3 فبراير الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، قوله اليوم الأربعاء:" إن تقنية واي فاي 6إي ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 4ر2 جيجابت/ثانية"، كما "ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة حيث من المتوقع أن تتضاعف إسهامات تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من7ر4 مليارات دولار في العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030".
وأضاف التميمي أن الهيئة ستعقد مزادًا جديدًا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام،من شأنه أن يجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة.

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وائل لطفي

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