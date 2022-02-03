فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بكفر الشيخ.. اليوم

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 5 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، وبلطيم، ومطوبس"، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب بغرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرية محلة القصب وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي فرامون بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل جزء من قرية فرامون، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي إبراهيم الدسوقي بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرى الخريجين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الغابات القبلية بالرياض، ويتأثر بالفصل مصنع السكر والغابات 7 و9، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحفير بالحامول، وتتأثر بالفصل الطرمبات والشراقوة.

ومؤخرًا، وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة بمولد كهربائى متحرك، بقوة (200 ك.ف.أ)، للاستعانة به عند حدوث طارئ أو كارثة طبيعية على مستوى المحافظة، وسيكون مرافقًا لوحدة التدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والاستعانة به في الفترات الليلية.

ووقف المحافظ على تشغيل المولد الكهربائي للتأكد من جاهزيته للعمل والمشاركة في دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة، مشددًا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة له أولًا بأول للحفاظ عليه وضمان استمراره ﻷكبر فترة ممكنة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة حريصة على دعم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة بالمعدات والسيارات، لرفع المخلفات من الشوارع، وتيسير أعمال النظافة اليومية النهارية والليلية بشكل يرضى المواطن الذي نعمل على خدمته، وهذا واجبًا علينا تجاهه، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية من شباب ورجال المحافظة، في إظهار مدنهم وقراهم بالصورة اللائقة من خلال المبادرات الشبابية المتميزة، بالتعاون مع الوحدات المحلية.