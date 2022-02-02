ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

حددت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_ 2022.

وأوضحت أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 جنيه، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين والمتقدمين للامتحان للمرة الأولى / المرة الثانية.

_ يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافي إلى 210 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة /الرابعة بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب، والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي من المقرر أن يؤدي بها طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021_ 2022 بنظام التقييم الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة، الامتحان في المواد العامة والمتخصصة التي تضاف للمجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع وكلها بها نجاح ورسوب على النحو التالي:

أولا: المواد العامة التي تضاف إلى المجموع، وتدرس لجميع الطلاب (اللغة الغربية_ اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).

ثانيا: المواد التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

ثالثا: المواد التخصصية التي تضاف للمجموع

_ طلاب الشعبة الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق).

_ طلاب الشعبة العلمية علوم (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية).

_ طلاب الشعبة العلمية رياضيات (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).

أما بالنسبة للغة الأجنبية، فيؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية (الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية) كلغة أجنبية أولى.

_ يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية (الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية) كلغة أجنبية ثانية.