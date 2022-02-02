«محي إسماعيل» يغادر ندوته فى معرض الكتاب بسبب المقاعد الفارغة

فاجأ الفنان محيي إسماعيل، جمهوره بالاعتذار عن حضور الندوة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات معرض الكتاب بعنوان «200 عام ميلاد ديستوفسكي».

واكدت مصادر لـ«الدستور»، أن الفنان محيي إسماعيل حضر إلى مقر الندوة، إلا أنه اعتذر عن الحضور وغادر القاعة بعد أن اكتشف خلو عددٍ من المقاعد تتراوح بين 4 و 5 مقاعد.

وتابع المصدر، أن الفنان أكد أنه لن يشارك في ندوة يقل عدد متابعيه فيها عن ألفي شخص، خاصة أنه يتحدث عن أمور مهمة، وقرر الرحيل بعدها مباشرة، مما أثار حالة من الجدل بين منظمي الندوة والحضور.

محيي الدين إسماعيل

ممثل اشتهر بأداء الأدوار المركبة، ولد في 8 نوفمبر، 1940، درس في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرس في معهد الفنون المسرحية. عمل بالمسرح القومي، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969.

محي اسماعيل من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة، ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاث بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب.

كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر .