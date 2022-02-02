الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البيت المحمدى يختمم مؤتمر التصوف بمشاركة المفتى وكبار علماء الأزهر (صور)

مفتى الجمورية وعلماء
مفتى الجمورية وعلماء الازهر خلال فعاليات الملتقى

بدأت من قليل، فعاليات وقائع الجلسة الختامية لمؤتمر "الطريق والصحبة في التصوف" الذي ينظمه البيت المحمدي حيث يفتتح فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي المؤتمر، للترحيب بالحضور والتعريف بتفاصيل الجلسات العلمية، وتوزيع جوائز مسابقة الشعر.

المفتى

ويتحدث خلال فعاليات الجلسة الختامية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار علماء الأزهر،  وفضيلة  الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، وفضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا. 

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وسيقوم المشاركين فى فعاليات الجلسات الختامية بتكريم الفائزين في مسابقة الشعر الصوفى وهم كالتالى : أحمد عبد القادر فايد الفائز بالمركز الأول  عن قصيدته  (فيما يرى المسافر) و بديع الزمان سعيد أحمد السلطان  من اليمن والفائز بالمركز الثاني  ثم يلقى فضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر توصيات المؤتمر يتبعه فقرات الإنشاد وختام المجلس، وتكريم باقى الفائزين. 

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يذكر أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي إحتفالًا بالذكرى الرابعة والعشرين، لإنتقال الإمام محمد زكي إبراهيم – رائد التصوف في العصر الحديث، وقد شهدت الجلسات الماضية  حضورًا مميزًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الحضور المباشر في المؤتمر من علماء الأزهر وأساتذة مجمع اللغة العربية وأساتذة جامعات فرنسا والمغرب والأردن والصين.

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واستمرت الفعاليات على مدار أسبوعين كاملين، حيث تم تنظيم عدة جلسات بمشاركة علماء وباحثين وشيوخ، حيث تم تنظيم ملتقى " الصحبة والطريقة فى التصوف". 

مفتي الجمهورية كبار علماء الأزهر يختتمون مؤتمر التصوف بالبيت المحمدي

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وائل لطفي

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