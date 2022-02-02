الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في مجال العلوم الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

زار وفد صيني من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية جامعة أسيوط، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العلوم الطبية بين الجانبين.
وكان في استقبال الوفد الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، حيث ضم الوفد الدكتور بو جينج رئيس القسم الإكلينيكي بالأكاديمية، شين إجزينيو من القسم الإكلينيكي  زانج جيايي , لي يينج من قسم التسويق بالأكاديمية , الدكتور محمود عبد العليم اخصائي طب وجراحة النساء والتوليد بكلية طب أسيوط والدكتور هاني سعيد مدير المشروعات الإكلينيكية بمؤسسة  PDC شركة التطوير الدوائي شريك الأكاديمية الصينية والدكتور مصطفي بدوي مساعد الأبحاث الاكلينيكية بالشركة.
وأشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط إلى حرص جامعة أسيوط علي التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والخدمية من أجل تطوير الخدمات المقدمة بالجامعة ومد يد العون لأفراد الجامعة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من انتشار جائحة كورونا والتي تهدد صحة واقتصاد ملايين البشر حول العالم وهو ما يدفع الجامعة إلى إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية والمحلية والدولية.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن ترحيبه بوفد الأكاديمية الصينية فى رحاب الجامعة حيث تهدف الزيارة إلى بحث وتعميق أطر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين فى مجال الأبحاث الطبية لتعزيز التعلم والتطوير والبحث العلمى، لافتاً إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص إدارة الجامعة على تكوين علاقات مشتركة مع غيرها من الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم وذلك لتبادل الرؤى والأفكار وبحث الخطط المستقبلية للجامعات فى المجالات المختلفة مما يصب فى صالح نهضة منظومة التعليم العالي الجامعي بوجه عام.

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اسيوط الصين مستوى الجامعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشروع اتفاقيات كلية طب مستوى العالم جامعة أسيوط رئيس جامعة

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