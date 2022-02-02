الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه في المرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لإدانتهما بسرقة دراجة بخارية بالإكراه بدائرة قسم شرطة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من: “جمعة.ا” - عاطل، و"حسيب.ط" - عاطل، بسرقة الدراجة البخارية بالإكراه من المجني عليه “حسن. م” - سائق، بالطريق العام.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إن المتهم الثاني استدرجه بحجة توصيله لشارع خالي من المارة  حال تواجد المتهم الثاني، وحال وصوله أشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواة، مهددين إياه مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الدراجة البخارية ملكه.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من سائق بسرقته بالإكراه على الطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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