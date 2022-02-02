الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على خطوات سحب ملفات التقدم لوظيفة مندون نيابة بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نظمت إدارة مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عملية سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الـدولة، وخصصت قاعتين لتلقي الأوراق المطلوبة، وتسجيل الأسماء الراغبة في السحب، مع وضع كراسي في بهو المجلس لانتظار طلاب دفعة ٢٠٢١ المتقدمين للوظيفة، في خطوة لمحاولة التنظيم حتى لا يتم التكدس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

خطوات سحب ملفات التقدم لوظيفة مندون نيابة بمجلس الدولة 

  1. تسجيل الاسم للطالب المتقدم على جهاز الحاسب الآلي
  2. دفع مبلغ 500 جنيه على الكود المؤسسي 10100801، الذي أعلن عنه المستشار محمد حسام الدين
  3. انتظار الطالب في الخارج بشكل منظم دون الازدحام ، لحين ورود دوره في سحب الملف من داخل القاعة بعد الانتهاء من خطوات التسجيل. 
     

مجلس الدولة يخصص قاعة لسحب ملفات التعيين للذكور والإناث بمجلس الدولة

«إناث لأول مرة».. رئيس مجلس الدولة يتابع سحب ملفات التعيين (صور)

واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

 

 

مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد التكدس الاجراءات الاحترازية جهاز الحاسب الآلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

«التعليم» تكشف تفاصيل التقدم لامتحانات الثانوية العامة (مستند)

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن