تعرف على خطوات سحب ملفات التقدم لوظيفة مندون نيابة بمجلس الدولة

نظمت إدارة مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عملية سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الـدولة، وخصصت قاعتين لتلقي الأوراق المطلوبة، وتسجيل الأسماء الراغبة في السحب، مع وضع كراسي في بهو المجلس لانتظار طلاب دفعة ٢٠٢١ المتقدمين للوظيفة، في خطوة لمحاولة التنظيم حتى لا يتم التكدس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

خطوات سحب ملفات التقدم لوظيفة مندون نيابة بمجلس الدولة

تسجيل الاسم للطالب المتقدم على جهاز الحاسب الآلي دفع مبلغ 500 جنيه على الكود المؤسسي 10100801، الذي أعلن عنه المستشار محمد حسام الدين انتظار الطالب في الخارج بشكل منظم دون الازدحام ، لحين ورود دوره في سحب الملف من داخل القاعة بعد الانتهاء من خطوات التسجيل.



واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.