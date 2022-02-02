الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بتزوير مستندات حكومية في الإسكندرية

تزوير
تزوير

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبتفتيش مسكنه.

وعثر على « 35 خاتم مقلد خشبى لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية و8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية و17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية و 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية و 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية و 2 هاتف محمول».

مبالغ مالية الإسكندرية عاطل قاض المعارضات المستندات الحكومية المحررات الرسمية تزوير

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وائل لطفي

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