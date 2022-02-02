بأسلوب افتعال المشاجرات.. ضبط متهمين بسرقة رواد البنوك في التجمع

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين متورطين في سرقة أحد المواطنين بأسلوب "التتبع" بعد افتعال مشاجرة معه بالتجمع الأول.

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان يستقلان إحدى السيارات باستيقافه عقب افتعالهما مصادمة معه، واستوليا منه على مبلغ مالى و جهاز لاب توب من داخل السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص ومستأجرة لسائق وأن الأخيـر وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجل عمته، مقيم بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه.

وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيداهـا ، كما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك"، حيث قاما بتتبع المجنى عليه حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، حتى وصوله لمحل البلاغ وارتكبا الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من جهاز اللاب توب بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهما من خلاله.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.