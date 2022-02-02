الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 وفاة و8587 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

تايلاند
تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 8587 حالة إصابة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن 8485 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و456 ألفا و551 حالة، من بينها 233 ألفًا و116 حالة، منذ مطلع هذا العام، وتعافى مليونان و351 ألفًا و250، بشكل كامل، حتى الآن.
وبلغت حصيلة الوفيات  22 ألفا و207 حالات ، منذ بدء الجائحة.

وتدرس تايلاند استئناف برنامجها الذي يتيح دخول المسافرين الملقحين من أكثر من 60 دولة بدون الخضوع للحجر الصحي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

وكان قد تم تعليق البرنامج في أواخر ديسمبر الماضي في ظل تفشي متحور “أوميكرون”.

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