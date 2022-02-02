تقرير: فايزر تسعى للحصول على موافقة لإعطاء الأطفال الصغار لقاحها

بدأت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك في إرسال بيانات إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية للحصول على تصريح لإعطاء لقاحها المضاد لكوفيد-19 للأطفال من سن ستة أشهر إلى أربع سنوات، وفق مصادر مطلعة.

وجاء ذلك لتسريع وتيرة جهود منح الأطفال الصغار اللقاح بعدما سببت سلالة أوميكرون زيادة في الإصابات بين الأطفال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين بدأتا عملية طلب تصريح الاستخدام الطارئ للقاح من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للأطفال تحت 5 سنوات.

وتطلب الشركتان من الهيئات التنظيمية السماح بإعطاء لقاح من جرعتين للأطفال، إلا أن المتوقع أن يصبح نظام من ثلاث جرعات هو المعياري عند التطبيق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.