«التعليم» تنفى تعديل مواعيد إجازة نصف العام

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام، مؤكدة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ إجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتى 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، فإنه يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022م.

وكان تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بحضور سحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات مركزي سير العمل بكنترول ولجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وإدارة العمرانية التعليمية ومقرها مدرسة الشهيد رائد طيار أح محمد جمال عبد العزيز على فرج.

وكان في استقباله جمال سعيد مدير عام الإدارة وعلي الشرقاوي وكيل الإدارة وياسر مشرف رئيس الكنترول، واطمأن على انتظام العمل بلجان التصحيح، وتم المرور على لجنة التقدير وتشجيع العاملين وحثهم على الدقة في التصحيح.

ووجه بضرورة مراعاة كل المعايير من الشفافية والدقة والحرص على مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملًا.

كما تحاور مع مقدري الدراجات حول مشاكلهم وسرعة صرف مستحقات تقدير الدراجات وتفاعل معهم في جو يسوده المودة والإخاء.