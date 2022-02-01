إيطاليا تسجل 133142 إصابة جديدة بكورونا و427 وفاة

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 133142 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 57715 حالة في اليوم السابق في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 427 من 349 قبل يوم.



وسجلت إيطاليا 146925 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير عام 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم.



وبلغ عدد الإصابات حتى اليوم 11.1 مليون حالة إجمالا.

يذكر أن تبدأ إيطاليا تطبيق القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على الزوار الأجانب أيضا، ولن يحتاج الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والذين يقدمون دليلا على إجراء اختبار سلبي أو شهادة تثبت أنهم تعافوا من الفيروس، إلى تقديم اختبار سلبي اعتبارا من اليوم.

وبسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى، كان الاختبار إلزاميا للجميع حتى الآن بغض النظر عن وضعهم الصحي.

ومنذ بداية يناير، أصبح التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيجري تغريم الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتلقوا جرعة ثانية أو جرعة معززة على الرغم من وجود فرصة للقيام بذلك ، مبلغ 100 يورو «112 دولارا».

ومن المقرر أن يظل هذا الإجراء ساريًا حتى 15 يونيو، وينطبق على جميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بمن فيهم المواطنين الأجانب.



واعتبارا من 15 فبراير، سيُطلب من هذه الفئة العمرية أيضا تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، في أماكن العمل مع الاضطرار إلى العمل عن بعد إذا لم يتم التمكن من القيام بذلك.