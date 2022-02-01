الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. تونس تشارك فى الدورة الـ40 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

قيس سعيد
قيس سعيد

تشارك تونس في فعاليات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستنطلق غدا وتستمر يومين بأديس أبابا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم - أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي سيترأس وفد بلاده المشارك بناء على تكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد، موضحة أن وزير الخارجية سيمثل الرئيس التونسي في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي تعقد في أديس أبابا يومي 5 و6 فبراير الحالي تحت شعار بناء القدرة على الصمود في مجال التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

وأضافت، أن هذين الاجتماعين يكتسبان أهمية بالنسبة لتونس باعتبار ترشحها لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، حيث سيجري انتخاب الأعضاء الـ15 للمجلس، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا النظر في عدد من القرارات، لا سيما فيما يتعلق بالنظام الداخلي للاتحاد الإفريقي وبتنفيذ أجندة 2063 : "إفريقيا التى نريدها" و"مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي"، بالإضافة إلى تطوير دور المؤسسات القارية وتعزيز التعاون الإفريقي بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب عدد من المسائل ذات الصلة بالحوكمة والتغير المناخي وحقوق المرأة وغيرها من المسائل المتعلقة بالتعاون الإفريقي المشترك.

وأوضحت الخارجية التونسية أن الجرندي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة ومع مسئولي الاتحاد الإفريقي، لمتابعة العلاقات الثنائية والتباحث حول سبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي والقمة الإفريقية.

وأن انتظارا للقمة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل في أكرا، تتجه الأنظار إلى النيجر، جارة مالي وبوركينا، والتي تخضع ـ مثلهما تماما ـ لإرهاب همجي يزعج السكان بشكل شبه يومي.

تونس للاتحاد الإفريقي وزير الخارجية التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد

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