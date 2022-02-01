الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يشهد أصدقاء أندرو ضده؟.. تطورات جديدة في قضية الاعتداء الجنسي

الامير اندرو
الامير اندرو

سلطت صحيفة «جارديان» البريطانية الضوء على قرار المحكمة الأمريكية التي تنظر قضية الاعتداء الجنسي المتهم فيها الأمير أندرو باستدعاء شهود خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن مثل هذه الخطوة قد تعقد من جهود دوق يورك للتخلص من هذه الاتهامات وتقضي على حياته الملكية للأبد.

وتابعت أن قاضي نيويورك المشرف على قضية الانتهاك الجنسي لفيرجينيا جوفري ضد الأمير البريطاني أندرو طلب المساعدة رسميًا من السلطات القانونية البريطانية والأسترالية في الحصول على شهادة من شهود محتملين خارج الولايات المتحدة.

وأضافت أن الطلب الرسمي للقاضي لويس كابلان ينبع من الالتماسات التي تم تقديمها قبل عدة أسابيع من قبل الفريق القانوني لجيوفري ودوق يورك، وطلب فريق جوفري في 14 يناير من كابلان أن يطلب من السلطات البريطانية المساعدة في الحصول على شهادة من روبرت أولني فارس أندرو السابق واحد المقربين منه، كما طلبوا المساعدة في الحصول على شهادة من شكري ووكر، التي زعمت أنها رصدت أحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية في ملهى ترامب الليلي في لندن «مع فتاة صغيرة في الوقت الذي ادعت فيه فيريجينا أن الأمير أندرو أساء إليها في لندن بعد زيارته للملهى».

 وقال محامو جوفري في وثائق المحكمة إن كل من أولني ووكر يعيشان في إنجلترا، وقالت محامية ووكر، ليزا بلوم، إنها على استعداد للقيام بالشهادة التي يبحث عنها فريق فيرجينيا جوفري.

وطلب محامو أندرو في 14 يناير من كابلان طلب المساعدة من السلطات الأسترالية في الحصول على شهادة من روبرت، زوج جوفري، والدكتورة جوديث لايتفوت، أخصائية علم النفس الخاصة بها، حيث يؤكد الفريق القانوني للأمير المحاصر أن كلاهما يعيش في أستراليا.

وأكدت الصحيفة أن طلب كابلان الرسمي لم يكن مفاجئًا، وطلب الجانبان المساعدة في الحصول على شهادة لشهود في الخارج.

الولايات المتحدة العائلة المالكة الأمير أندرو فيرجينيا الاعتداء الجنسي الأمير البريطاني العائلة المالكة البريطانية فيرجينيا جوفري دوق يورك

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