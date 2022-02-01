انطلاق فعاليات العرض الخاص لفيلم «11:11» بالتجمع الخامس (صور)

انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات العرض الخاص لفيلم (11:11)، وذلك بداخل مجمع سينمات كايرو فيستفال مول بالتجمع الخامس.

وانطلق العرض الخاص للعمل حيث من المنتظر أن يحضر عدد من نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنان إياد نصار، وعدد آخر من النجوم، إضافة إلى مخرج العمل ايمن نجيب وآخرين.

عرض خاص

وانتهى فريق عمل فيلم "11:11" مؤخراً من تصوير جميع مشاهده، كما انتهى المخرج كريم أبوزيد من كافة عمليات المونتاج الخاصة به وبدأت الجهة المنتجة في طرح الافيش التشويقي للعمل تمهيداً لطرح الأفيشات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك استعداداً لطرح الفيلم بالسينمات بدءا من اليوم الموافق 1 فبراير.

عرض خاص

وصنفت لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تحت فئة عمرية +12 نظرا لوجود عدد من المشاهد التي لا تصلح لمشاهدة الأطفال، وبذلك ينضم الفيلم لموسم منتصف العام الدراسي الذي ينافس فيه عدد كبير من الأفلام على رأسهم حامل اللقب ومعالي ماما .

عرض خاص

والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي. ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم "الكاهن" بدور العرض السينمائية الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما المصرية، محتلًا المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة. ويشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، وزمن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن. فيما تقوم بطلة العمل غادة عادل حاليا بتصوير دورها في المسلسل الرمضاني الجديد “احلام سعيدة” الذي تشارك في بطولته أمام النجمة يسرا والمسلسل من إخراج عمرو عرفة.