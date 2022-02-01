الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل احتفالها مع المواطنين بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة

واصلت الشرطة احتفالها مع المواطنين بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

ونظم قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار زيارة لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة ضمت عدد من "أبناء أسر الشهداء- طلبة المدارس- دور الأيتام- الأيتام ذوى القدرات الخاصة "صحبة مشرفيهم" بمقر متحف الشرطة.

تضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، فضلاً عن اصطحابهم فى جولة داخل المتحف اطلعوا خلالها على جانب من بطولات وتضحيات رجال الشرطة ودورهم البارز فى حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.
  
ولاقت الزيارة استحسان أسر الشهداء والأطفال والمشرفين عليهم الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُعربين عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته. 

وزارة الداخلية العين عيد الشرطة ذوى القدرات الخاصة السياحة والآثار القدرات الخاصة دور الايتام المجتمع المصري شرطة السياحة اسر الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

هبوط أرضى مفاجئ بـ3 مواقع فى أحد شوارع وسط الإسكندرية

«الصحة» تكشف حقيقة الفرق بين متحورات كورونا

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها