المشدد 6 سنوات لصاحب معرض موبيليا فى اتهامه بحيازة الهيروين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، الثلاثاء، صاحب معرض موبيليا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، فى اتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط مكافحة مخدرات العاشر من رمضان بقيام "م.ع"، 26 عامًا، صاحب معرض موبيليا مقيم بالعاشر بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات من جوهر لمخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبالفحص تبين أن إجمالي كمية المخدر المضبوطة 55 جرامًا، وبمواجهته أقر حيازته وإحرازه جوهر المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.