الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه المنيا: قطع المياه عن سمالوط لإجراء الصيانة بمحطة عرب الزينة.. غدًا

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن قطع المياه عن مدينة سمالوط شمال المحافظة غدا الأربعاء 2 فبراير الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه عرب الزينة.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقوم غدا الأربعاء الموافق 2 فبراير الجاري بقطع المياه عن مدينة سمالوط شمال المحافظة بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بعرب الزينة بمركز سمالوط.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ب والصرف الصحي أهالي المدينة وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها طوال فترة إجراء الصيانة لمحطة عرب الزينة، مؤكدًا أن الهدف من الصيانة الارتقاء بالخدمة المقدمة ورفع كفاءة المحطة وتقديم كوب ماء شرب صحي وآمن، مشددا على حرص الشركة على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد أو في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه من جديد لتعود لطبيعتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في حالة وجود أية شكاوي أو أزمات من المواطنين فإن الشركة تستقبل هذه الشكاوى أو الاستفسارات من خلال خدمات الاتصال بالشركة ومنها الخط الساخن رقم 125 أو من خلال أرقام المحمول وهي 010 50509013 أو رقم 01271196196 بجانب خدمة الواتساب 01271269587 وتقوم الشركة ببحث هذه الشكاوي والاستفسارات والرد عليها وحلها فورا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الشركة حريصة على رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة سواء في مجال مياه الشرب أو خدمة الصرف الصحي، بما ينال رضا المواطن المنياوي.

شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
مياه المنيا قطع المياه عن مدينة سمالوط إجراء صيانة بمحطة مياه عرب الزينة غدا الأربعاء المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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