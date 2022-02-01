«الصحة» تحث السيدات على الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي

طالبت وزارة الصحة والسكان السيدات فوق سن 18 عاما بالفحص الذاتي للثدي مرة شهريًا للكشف عن الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكشف الذاتي شهريا يساعد على اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا ويساعد على العلاج في الوقت المناسب.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع www.100millionseha.eg.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة صحة المرأة في شهر يوليو من العام 2020، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

ولفتت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصِحة العامة.

وذكرت أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.