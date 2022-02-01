الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل مسجل خطر للجنايات بحوزته هيروين و13 طلقة بمنشأة ناصر

هيروين
هيروين

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين و13 طلقة بمنشأة ناصر، إلى محكمة الجنايات.
كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من “مخدر الهيروين- 13 طلقة خرطوش”.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة الجنايات مخدر الهيروين مسجل خطر إحالة الاتجار الإجراءات القانونية

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