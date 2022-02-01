الليلة.. حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان «هلا فبراير»

يحيي النجم حسين الجسمي حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، والذي ينطلق، اليوم الثلاثاء .

و يقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الرومانسية والوطنية و التي يتفاعل معها الجمهور، و يشارك في الحفل النجم مطرف المطرف و تستمر فعاليات مهرجان هلا فبراير طوال الشهر.

و تعاقدت الجهة المنظمة للمهرجان مع عدد من نجوم الطرب لإحياء ليالي المهرجان المختلفة ويشارك بمهرجان هلا فبراير هذا العام عدد من النجوم من أبرزهم، أصالة و أنغام و نوال الكويتية و عبد الله الرويشد و شيرين عبد الوهاب و ماجد المهندس و نبيل شعيل و النجم الكبير محمد عبده.

يذكر أن النجم حسين الجسمي كان قد طرح خلال الفترة الماضية عدد من الأغنيات السينجل منها أغنية بعنوان "ما بحبك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي من كلمات منير بو عسّاف، ورؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر هادي شرارة ، وهندسة صوتية ايلي بربر.