إيتو للاعبى الكاميرون: كل ما حققتموه مرهون بمباراة مصر

سعى رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو إلى تحفيز لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة النارية المرتقبة مع المنتخب الوطني المصري، يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حاليا.



وقال إيتو موجها حديثه إلى اللاعبين ، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية: "كل ما حققتموه مرهون بمباراة يوم الخميس المقبل، استعدوا ..استعدوا بنفس العقلية، لأنها الحرب ..الحرب".



وتابع قائلا: إنها الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع هذه المباراة .. الحرب". وأضاف: "لا يمكنكم أن تهدروا هذه الفرصة، مستحيل..مستحيل".



ويلتقي المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني مستضيف البطولة في الدور نصف النهائي لأمم أفريقيا على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .



وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب نظيره المغربي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب أحمدو "أهيدجو" بالعاصمة ياوندي. في حين تأهل منتخب الكاميرون على حساب نظيره الجامبي المتواضع، عقب فوزه عليه بهدفين دون رد، في الدور ربع النهائي.



ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب الأعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010)، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ونيجيريا برصيد 3 ألقاب.



وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2006 بمصر و2008 بغانا.



ولعل من الذكريات الحزينة لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو خسارته عندما كان لاعبا لبطولة أمم أفريقيا أمام منتخب مصر في غانا 2008 ، حيث التقى "الفراعنة" و"الأسود" في دور المجموعات وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي نهائي البطولة فازت مصر على الكاميرون بهدف نظيف لتتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006 التي شارك فيها إيتو أيضا.



ويعول منتخب "الأسود" الكاميروني على عاملي الأرض والجمهور في مواجهة تألق منتخب الفراعنة الذي استعاد كبرياءه وأثبت أنه عملاق كرة القدم الأفريقية بعدما أطاح بمنتخبات قوية كانت مرشحة للفوز باللقب كالمغرب وكوت ديفوار ، فيما كان طريق "الأسود" مفروشا بالورود وأكثر سهولة ولم يختبر أمام منتخبات الصف الأول سواء في دور المجموعات أو دور الـ 16 (مع جزر القمر) أو الدور ربع النهائي (أمام جامبيا).