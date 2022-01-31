تفاصيل لقاء أنغام على راديو إنرجي 92.1

كشفت الفنانة أنغام عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، وذلك في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم، مع وائل منصور وزهرة رامي.

وحلت أنغام ضيف على راديو إنرجي بعد اختيارها نجمة شهر يناير للحديث عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا.

وقالت أنغام إن أغنية "برضه بتوحشني" كانت فكرة تم الاتفاق عليها في سهرة بمنزل المستشار ترك آل الشيخ "أبو ناصر"، وبحضور عدد من الموسيقيين وشخصيات فنية فجأة دون اتفاق مسبق.

وأوضحت أنغام أنها غنت "سألوني سألوني" للفنان وائل كفوري أثناء الجلسة الفنية داخل منزل "أبو ناصر"، وشاركها الفنان اللبناني الغناء فأثنى الجميع على الكيمياء المتداولة بينهما واقترحوا فكرة الدويتو الغنائي.

ووصفت الأغنية "برضه بتوحشني"، بأنها أغنية "معمولة حلو ومش متلفقة بالعافية"، كما أنها من أحلى الأغاني التي طرحتها مؤخرا.

وأثنت أنغام على راديو إنرجي، بالفنان وائل كفوري التي وصفته بأنها شخص لطيف وبسيط، معبرة عن سعادتها بالغناء معه.

وكشفت أنغام عن علاجها من الاكتئاب لمدة 4 سنوات من قبل، لكنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماما، وأصبحت تتفاءل وتنظر للنعم التي تتواجد في حياتها.

وقالت أنغام إنها كانت ترغب في الاحتفال باليوبيل الذهبي لها وعيد ميلادها الخمسين هذا العام، لكن إصابة العديد من أصدقائها بفيروس كورونا حال دون ذلك.

كما تحدثت أنغام في لقائها مع إنرجي، عن ابنيها عبد الرحمن وعمر، وعلاقتها بهما، والحوار المستمر بينهما في أمور الحياة.

وقالت أنغام إن عبد الرحمن يتابع دائما أعمالها ولقاءاتها ويشاركها التعليق على تصريحاتها، على عكس شقيقه الذي ينصحها ويناقشها دائما بعدم التعليق على العديد من الأمور في الإعلام.

وأوضحت أنغام أن ابنيها لا يسمعون أغانيها كثيرا، ويهتمون بالأعمال الأجنبية أكثر لكنهما مهتمين بالراب المصري وأغانيه التي تسمعها معهم من وقت لآخر.

كما أثنت أنغام على مديرة أعمالها راندا، ووصفتها بأنه خبيرة في مجالها، إلى جانب إثقالها الخبرة العملية بالدراسة، موضحة أن جزء أساسي من عوامل استمراريتها شخصيا في مجال الغناء هو مواكبة عقول الشباب وتطور أفكارها بمعاونة فريقها.

وكشفت الفنانة أنغام عن مفاجأة تستعد لمشاركتها مع الجمهور خلال الفترة المقبلة، وهي تسجيل جديد لتتر مسلسل "حديث الصباح والمساء" التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

وقالت أنغام إنها ستقدم الأغنية بشكل مختلف "لايف" أثناء تسجيل إحدى البرامج التي رفضت الكشف عنها، ووعدت الجمهور بأنهم على موعد مع هذا العمل قريبا.

وتحدثت أنغام عن رفضها غناء تتر "حديث الصباح والمساء" في حفلاتها من قبل، موضحة أن المسلسل رغم تحقيقه نجاحا ومشاهدات عالية، إلا أنه من سنوات طويلة يعرفه أجيال ولا تتذكره بعض الأجيال الحديثة.

واستطردت أنغام أنه جمال تتر "حديث الصباح والمساء" أنه يعبر عن حدوتة المسلسل، ووصفت نفسها بأنها "جبانة" في اختيارات الأغاني التي تقدمها على المسرح موضحة "بخاف ماخدش السوكسيه المظبوط ".

وقالت أنغام إنها فخورة و"حظها حلو" في الوقت نفسه بغناء تتر مسلسل العائلة، وأنه عمل موجود في السيرة الذاتية الخاصة بها وتاريخها، لذا قدمته أكثر من مرة على المسرح.

وكشفت أنغام عن الفنانة المفضلة بالنسبة لها وهي "مديحة كامل" التي ظهرت في فيديو كليب أغنية "نفس الشوق"، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الراحلين مثل رجاء الجداوي وعمار الشريعي وعمها الراحل عماد عبد الحليم وغيرهم.

وأوضحت أنغام أن أغنية "نفس الشوق" تأخر طرحها عامين بسبب عدم تواجد مكان مناسب لها في ألبوم "حالة خاصة جدا"، مؤكدة:" محبتش أظلمها"، مشيرة إلى أن التوزيع الموسيقي لها لم يكن مقدما بالشكل الذي ترغب فيه قبل تولي الموزع محمد العشري مهمة توزيعها بالشكل التي تتطلع إليه وهو "الموسيقي الكلاسيك المصرية الشيك في نفس الوقت".

وكشفت أنغام عن تأجيل طرح أغنية "بقيت وحدك" لمدة 20 عاما بعدما قدمها لها الشاعر الراحل عصام عبد الله، لكنها أخبرته بأنها ستغنيها في الوقت المناسب حتى يتقبلها منها الجمهور و"يحسه منها" وتكون "قد الكلام".

وكشفت أنغام عن امتلاكها للعديد من أغاني الراحل عصام عبد الله التي ستغنيها تباعا، ووصفته بأنها شخص "ملهوش شبه" وكان يمتلك شخصية متفردة.

وعن تقديمها دويتو مع عمرو دياب، قالت أنغام إنها لا تمانع تقديم أي أغنية مشتركة لكن حاليا لا يوجد مشروع مقترح للتعاون مع الهضبة.

في الوقت الذي لم تؤكد فيه أنباء مشاركة عمرو دياب تلحين أغنية "بخاف أفرح"، موضحة أنها من ألحان خالد عز، ولا تعلم أكثر من هذه المعلومة طالما أن الملحن لم يصرح بغير ذلك.

وعلقت أنغام على أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء حتى تقنين أوضاعهم مع نقابة المهن الموسيقية، وتغيير أسماء بعضهم حتى تلائم الذوق العام.

وأكدت أنغام على أنها لا تؤيد المنع مطلقا، ووصفت أمر تغيير الأسماء بأنه "موضوع سخيف"، وليس هو جوهر الأزمة .

وأشارت إلى أن نقابة الموسيقيين محقة في فكرة عدم السماح بكلمات الأغنية "الأبيحة" والتدني بمستوى الكلمات، لكن فكرة المنع "غير ناجحة" لأن أي شخص يمكنه الغناء عبر يوتيوب أو لايف على السوشيال ميديا قائلة"المنع مش حقيقي".

وقالت أنغام:"أنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأحب يكون زميلي العضو مستواه مشرف فا الصح نققن أوضاعهم بما يناسب طريقتهم وثقافتهم.. أهم حاجة ميجرحنيش.. وصعبان عليا حالة التضييق عليهم".

وعلقت أنغام أيضا على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، موضحة أنه "متضايقة جدا من الجدل".

وأوضحت أنغام أن التعليق على الفيلم تخطي فكرة الرأي والرأي الآخر، لكنه كان هجوما غير مهذبا على الفنانين والسينما والشخصيات التي كتبها سيناريست واقتبسها من الحياة.

وأكدت أنغام على أن عدم الاعتراف بوجود مثل هذه النماذج في المجتمع أمر خاطيء، مسيرة إلى أن تضمين الدين والتقاليد في مثل هذه الأمور أمر غير صائب.

واستطردت أنغام:" تعليمنا وثقافتنا غيرت كتير من التقاليد والانترنت غير حاجات كتير في العالم.. ولو الحاجات دي مش موجودة عندك في البيت مبروك عليك لكن هي موجودة".

وأوضحت أنغام أن فيلم "أصحاب ولا أعز" لم يقدم نموذج جديد على السينما العربية، على العكس أن الحوار في العمل لم يكن قويا مثل أفلام سابقة.

واستشهدت أنغام بفيلم "الخيط الرفيع"، والحوار الذي كتبه إحسان عبد القدوس، وقدمته فاتن حمامة ومحمود ياسين، والقضية التي كان يناقشها وهو إقامة علاقة غير شرعية في ظل عدم تقديم أي محتوى خادش لكن وعلى حد وصفها :" الأفق نفسه كان عالي".

وردت أنغام على شائعة زواجها من الفنان مجدي الهواري، موضحة أنها لم تقاضي أي صحفي أو صحفية من قبل، لكن التكهنات وإسناد الأخبار لصور أمر "سخيف".

كما أنهت أنغام الجدل عبر راديو إنرجي حول علاقتها بالفنانة أصالة، مشيرة إلى أنها لم تجب على اتصالاتها رغم تصريحاتها الإعلامية حول هذا الأمر.

وأوضحت أنغام:" في فرق بين الغلط إني غلطت فيك.. وإني تعمدت الإساءة ليك أكتر من مرة".

وأكدت أنغام على أنها شخص يسامح بسهولة، وسامحت العديد من الأشخاص لكنها لا تحب تعمد الإساءة ووصفتها بأنها مثل القتل العمد.