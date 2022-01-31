الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار حملات الموجة 19 لاسترداد أراضى الدولة بالفيوم

حملات الموجه 19 لاسترداد
حملات الموجه 19 لاسترداد أراضى

صرح خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، بقيام حملة من الأجهزة التنفيذية بالمركز بحضور محمد شعبان مساعد رئيس المركز، ومحمد ربيع رئيس الوحدة المحلية بقلمشاة، ومسئولي أملاك الدولة بمركز إطسا، ومسئولي الإصلاح الزراعي بالفيوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحضور النقيب ابراهيم منصور وقوات مركز شرطة اطسا فى الموجة الـ 19 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية بالوحدة المحلية بقلمشاة.

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وأضاف، أن الحملة تمكنت من إزالة عدد 20 حالة تعدي بالمباني، بإجمالي مساحة 2070 متر على أرض أملاك دولة إصلاح زراعي وعلى أرض زراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن: 13 حالة تعد ببناء أسوار بارتفاعات مختلفة على أرض الإصلاح الزراعي بعزبة الرفيع وعزبة بريك التابعة للوحدة المحلية بقلمشاة، بإجمالي مساحة 1200 متر، و7 حالات تعد بالمباني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 870م تمت إزالتها بزمام عزبة بريك التابعة للوحدة المحلية بقلمشاة.

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وفي ذات السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بقصر الباسل بإزالة فورية لـ2 حالة تعد بالمباني على أرض أملاك دولة عبارة عن أساسات بارتفاع 1م تقريبًا.

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وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الـ 19 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعد على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

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مركز اطسا بالفيوم استمرار حملات الموجه 19 لاسترداد أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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