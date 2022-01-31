حبس تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية بوسط الدلتا

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، حبس عصابة مشكلة من 4 متهمين، تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظة الغربية ومحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يتضمن بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، يضم 4 متهمين، اثنين منهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوبي "المفتاح المصطنع وقطع الضفيرة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 9 وقائع بدوائر أقسام شرطة "ثان المنصورة بالدقهلية - أول كفر الشيخ - ثان طنطا"، مركز شرطة النوبارية بالبحيرة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.