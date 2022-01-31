الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية بوسط الدلتا

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، حبس عصابة مشكلة من 4 متهمين، تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظة الغربية ومحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يتضمن بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، يضم 4 متهمين، اثنين منهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوبي "المفتاح المصطنع وقطع الضفيرة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 9 وقائع بدوائر أقسام شرطة "ثان المنصورة بالدقهلية - أول كفر الشيخ - ثان طنطا"، مركز شرطة النوبارية بالبحيرة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة ثان طنطا تشكيل عصابي سرقة سرقة الدراجات النارية الدقهلية البحيرة

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وائل لطفي

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