الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال بزفتى فى الغربية

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين،  بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل أموال على طريق زفتى _ ميت بره دائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق زفتى ميت بره.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل أموال على الطريق وسقوطها في مجرى مائي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

3 أشخاص انقلاب سيارة سيارة نقل أموال طريق زفتى الغربية

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