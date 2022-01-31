الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين بسوق العبور

أسماك
أسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 21 : 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 17 : 20 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 110 جنيهًا.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30 : 60 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30 : 42 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 30 : 50جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس اسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:
- أسعار جمبري جامبو من 400 : 460 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300 : 360 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200 :260 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

المأكولات البحرية انخفاض اسعار الأسماك عر سمك سردين سعر سمك بربون 1 سعر سمك بربون مجمد سعر المرجان 2 سعر المرجان سعر كيلو السمك الشعور سعر كيلو البلطي الأسواني سعر السمك البوري برانيس اسكندراني سمك بربون مجمد سوق العبور للجملة سعر السمك البلطى فلية بلطي سمك موسى سمك سردين مجمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

«كاف» عن أبوجبل: «جبل اسمًا وفعلًا»

ضبط الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى بالشرقية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟