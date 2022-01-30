الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق لسيره عكس الطريق بسرعة عالية في الشروق

متهم
متهم

أقرت النيابة العامة بالشروق وبدر اليوم، بحجز سائق ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ على خلفية اتهامه بالسير عكس الطريق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة. 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

كما أقرت النيابة العامة بالشروق وبدر، بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وإرسال تقرير مفصل بحالته. 

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم كان يسير عكس الطريق بسرعة عالية مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم الدفع بأوناش لإزالة بقايا الحادث، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهم حادث سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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